Скачать DirectX
Скачайте DirectX последней версии и установите его на Windows. Это позволит вам запускать все современные игровые приложения, а также обеспечит поддержку вашим ПК самых последних технологий и графических эффектов.
Скачайте DirectX последней версии и установите его на Windows. Это позволит вам запускать все современные игровые приложения, а также обеспечит поддержку вашим ПК самых последних технологий и графических эффектов.
Microsoft DirectX (Директ Икс) — это набор API (интерфейсов программирования), предназначенный для работы с программами, играми и приложениями под управлением Windows. Простыми словами, DirectX является списком инструкций для операционной системы, которые регламентирую работу с какой-либо игрой или программой.
В первую очередь DirectX планировался, как средство для создания видеоигр, но в дальнейшем оброс дополнительными компонентами, ставшими полезными в разработке прочего программного обеспечения. Изначально было создано несколько API: DirectDraw, Direct3D, DirectSound, DirectSetup, которые решали различные задачи для Windows, но потом все программные интерфейсы были объединены в один общий набор — DirectX.
В таблице представлены последние версии DirectX для Windows 10, 8, 7, Vista и XP.
|Версия
|Для ОС
|Дата
|DirectX 12
|Windows 10
|29.07.2015
|DirectX 11
|Windows 7, Windows 8
|22.10.2009
|DirectX 10
|Windows Vista
|10.11.2006
|DirectX 9.0c
|Windows XP
|09.08.2004
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