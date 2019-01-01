DirectX для Windows

Microsoft DirectX (Директ Икс) — это набор API (интерфейсов программирования), предназначенный для работы с программами, играми и приложениями под управлением Windows. Простыми словами, DirectX является списком инструкций для операционной системы, которые регламентирую работу с какой-либо игрой или программой.

В первую очередь DirectX планировался, как средство для создания видеоигр, но в дальнейшем оброс дополнительными компонентами, ставшими полезными в разработке прочего программного обеспечения. Изначально было создано несколько API: DirectDraw, Direct3D, DirectSound, DirectSetup, которые решали различные задачи для Windows, но потом все программные интерфейсы были объединены в один общий набор — DirectX.