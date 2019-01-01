DerectX для Windows

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DirectX для Windows

Microsoft DirectX (Директ Икс) — это набор API (интерфейсов программирования), предназначенный для работы с программами, играми и приложениями под управлением Windows. Простыми словами, DirectX является списком инструкций для операционной системы, которые регламентирую работу с какой-либо игрой или программой.

В первую очередь DirectX планировался, как средство для создания видеоигр, но в дальнейшем оброс дополнительными компонентами, ставшими полезными в разработке прочего программного обеспечения. Изначально было создано несколько API: DirectDraw, Direct3D, DirectSound, DirectSetup, которые решали различные задачи для Windows, но потом все программные интерфейсы были объединены в один общий набор — DirectX.

Компоненты API

  • Direct2D, Direct3D — интерфейс рисования 2D и 3D-графики;
  • DirectCompute — для работы с GPU (графическим процессором);
  • DirectWrite — обработчик шрифтов;
  • DirectSound, DirectMusic — для работы со звуком и воспроизведения музыки;
  • DirectSetup — компонент для установки API;
  • DirectPlay — для игры по сети или интернету;
  • DirectX Media Objects — интерфейс работы с потоковыми объектами;
  • DXGI — для внешнего оборудования ПК (мониторов, адаптеров);
  • DXR (Raytracing) — поддержка новой технологии трассировки лучей.

Актуальные версии

В таблице представлены последние версии DirectX для Windows 10, 8, 7, Vista и XP.
Версия Для ОС Дата
DirectX 12 Windows 10 29.07.2015
DirectX 11 Windows 7, Windows 8 22.10.2009
DirectX 10 Windows Vista 10.11.2006
DirectX 9.0c Windows XP 09.08.2004

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